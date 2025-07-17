Верховна Рада призначила склад нового уряду

15:25, 17 липня 2025
Новий склад Кабміну призначено – за 253 депутати.
Верховна Рада 17 липня підтримала подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко на призначення нового уряду. За – 253 депутати. З них від фракції «Слуга народу» – 194 голоси. Також голоси віддали «Відновлення «України» (10), «За майбутнє» (13), «Довіра» (15), «Платформа за життя та мир» (13), «Голос» (1).
Отже, призначено наступних міністрів:
- Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко – міністр юстиції;
- Світлана Гринчук – міністр енергетики;
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко – міністр фінансів;
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства.
Нагадаємо, що кандидатури Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ і Дениса Шмигаля – на посаду міністра оборони вже вніс Президент.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.