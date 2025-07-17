Верховная Рада назначила состав нового правительства

15:25, 17 июля 2025
Верховная Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства. «За» проголосовали 253 депутата. Из них от фракции «Слуга народа» – 194 голоса. Также голоса отдали «Восстановление Украины» (10), «За будущее» (13), «Доверие» (15), «Платформа за жизнь и мир» (13), «Голос» (1).
Итак, назначены следующие министры:
- Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко – министр юстиции;
- Светлана Гринчук – министр энергетики;
- Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко – министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой – министр образования и науки;
- Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Андрей Сибига – министр иностранных дел;
- Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль – министр обороны.
Напомним, что кандидатуры Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел и Дениса Шмыгаля – на должность министра обороны уже внес Президент.
Автор: Наталя Мамченко
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