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Верховная Рада назначила состав нового правительства

15:25, 17 июля 2025
Новый состав Кабмина назначен – за 253 депутата
Верховная Рада назначила состав нового правительства
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Верховная Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства. «За» проголосовали 253 депутата. Из них от фракции «Слуга народа» – 194 голоса. Также голоса отдали «Восстановление Украины» (10), «За будущее» (13), «Доверие» (15), «Платформа за жизнь и мир» (13), «Голос» (1).

Итак, назначены следующие министры:

  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко – министр юстиции;
  • Светлана Гринчук – министр энергетики;
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой – министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко – министр финансов;
  • Андрей Сибига – министр иностранных дел;
  • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль – министр обороны.

Напомним, что кандидатуры Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел и Дениса Шмыгаля – на должность министра обороны уже внес Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада назначила состав нового правительства

Новый состав Кабмина назначен – за 253 депутата

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС