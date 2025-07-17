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Оформил «гелик» на мать — Верховный Суд подтвердил законность конфискации авто чиновника миграционной службы из Одесской области

15:43, 17 июля 2025
Чиновник приобрел автомобиль Mercedes-Benz G400 D стоимостью 5,65 млн грн и оформил его на свою мать.
Оформил «гелик» на мать — Верховный Суд подтвердил законность конфискации авто чиновника миграционной службы из Одесской области
Фото: dbr.gov.ua
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Верховный Суд подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций о конфискации в доход государства автомобиля марки Mercedes, которым пользовался начальник управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D стоимостью 5,65 млн грн чиновник приобрел в 2023 году и зарегистрировал на свою мать.

«При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли совершить такую покупку. В то же время установлено, что фактически указанным авто пользовался сам чиновник и его близкие, то есть именно он осуществлял действия, аналогичные праву распоряжения этим имуществом», — отметили в ГБР.

В Бюро напомнили, что 6 июня 2024 года на Одесчине были разоблачены чиновники миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах. За 20 тыс. долларов США они обещали помочь уроженцу Республики Молдова, который находился на территории Украины.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов были обнаружены деньги (в том числе в криптовалюте), драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их официальный доход. Только украшения супруги начальника, по предварительной оценке, стоят около 3 млн грн.

Кроме того, у начальника было выявлено оформленное на его мать элитное имущество: жилой дом площадью 200 кв. м и автомобиль премиум-класса. В собственности матери также находятся многочисленные земельные участки, дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации за 2023 год, чиновник получил заработную плату в размере 345 тыс. грн.

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Верховный Суд ГБР

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