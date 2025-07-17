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Оформив «гелік» на матір — Верховний Суд підтвердив законність конфіскації авто посадовця міграційної служби з Одещини

15:43, 17 липня 2025
Чиновник придбав автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, та оформив його на матір.
Оформив «гелік» на матір — Верховний Суд підтвердив законність конфіскації авто посадовця міграційної служби з Одещини
Фото: dbr.gov.ua
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Верховний Суд підтвердив законність рішення судів попередньої інстанції щодо конфіскації в дохід держави автомобіля марки Mercedes, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році.

«При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити. Водночас встановлено, що фактично указаною автівкою користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним», - заявили у ДБР.

У Бюро нагадали, 6 червня 2024 року на Одещині викрили посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях. За 20 тис. доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

Тоді за місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв метрів та елітний автомобіль. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. грн. 

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Верховний Суд ДБР

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