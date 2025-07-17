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Верховна Рада призначила міністром оборони Дениса Шмигаля

16:19, 17 липня 2025
Денис Шмигаль став міністром оборони.
Верховна Рада призначила міністром оборони Дениса Шмигаля
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Верховна Рада призначила міністром оборони Дениса Шмигаля17 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Відповідне рішення підтримали 267 народних обранців.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що Рада 17 липня підтримала подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко на призначення нового уряду.

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Верховна Рада України Денис Шмигаль

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС