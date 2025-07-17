Денис Шмигаль став міністром оборони.

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Верховна Рада призначила міністром оборони Дениса Шмигаля. 17 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Відповідне рішення підтримали 267 народних обранців.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що Рада 17 липня підтримала подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко на призначення нового уряду.

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