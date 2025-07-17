Зеленський подав до Ради кандидатуру Шмигаля на пост міністра оборони

Володимир Зеленський вніс до парламенту проект Постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра оборони.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

17 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра оборони України.

Відповідний документ зареєстрований на сайті парламенту.

Наразі документ знаходиться у статусі: Направлено на розгляд Комітету.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.

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