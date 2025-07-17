Зеленский внес в Раду кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны

Владимир Зеленский внес в парламент проект Постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 16 июля Рада отправила правительство в отставку, поддержав отставку премьера Дениса Шмыгаля.

17 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины.

Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

В настоящее время документ находится в статусе: Направлен на рассмотрение Комитета.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал кандидатский состав обновленного правительства Украины.

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