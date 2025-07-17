НАПК выявило масштабные нарушения в июньских декларациях: в половине – признаки правонарушений

15:06, 17 июля 2025
НАПК выявило нарушения во всех декларациях, проверенных в июне: в половине — признаки уголовных или админправонарушений.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в июне 2025 года завершило 81 полную проверку деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения выявлены в каждой из них.
В 50% проверенных деклараций установлены признаки недостоверного декларирования, незаконного обогащения, необоснованности активов или нарушений антикоррупционного законодательства. В частности:
- в одной декларации — признаки незаконного обогащения на сумму более 16,8 млн грн;
- в двух — необоснованность активов на сумму более 9,2 млн грн;
- в 36 — недостоверные сведения на сумму более 216,5 млн грн;
- в двух — нарушение ограничения на получение подарков.
В компетентные органы НАПК направило:
- два обоснованных вывода по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение);
- 38 — по ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование);
- шесть — по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП (недостоверное декларирование).
В Специализированную антикоррупционную прокуратуру также направлены материалы для рассмотрения вопроса о подаче иска о признании активов необоснованными в отношении:
- заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача (на более чем 3,1 млн грн),
- депутата Славутского городского совета (на 7,9 млн грн и 6,1 млн грн),
- депутата Одесского областного совета (на 1,85 млн грн).
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