Дональд Трамп может закончить войну в Украине до конца года — Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент США Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. Об этом он сказал в интервью подкасту The Times «The General and The Journalist».

Ермак подчеркнул, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны обходится ему слишком дорого.

Руководитель Офиса Президента считает, что Трамп действительно может закончить войну в Украине «до конца этого года», если выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против всех, кто покупает российскую нефть и газ.

По словам Ермака, угроза вторичных санкций сработает, поскольку она также окажет давление на Китай и Индию — двух крупнейших импортеров ископаемого топлива из России — чтобы они настаивали на соглашении, стремясь избежать собственных новых торговых войн с Белым домом.

«Эти новые санкции со стороны США чрезвычайно важны, потому что, к сожалению, вся эта война в этом году финансируется за счет доходов от нефти», — добавил он.

