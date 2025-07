Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця року — Андрій Єрмак

Андрій Єрмак вважає, що Дональд Трамп дійсно може завершити війну в Україні «до кінця цього року», якщо запровадить значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Фото: suspilne.media

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Про це він сказав у інтерв’ю подкасту The Times «The General and The Journalist».

Єрмак підкреслив, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

Керівник Офісу Президента вважає, що Трамп дійсно може завершити війну в Україні «до кінця цього року», якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

За словами Єрмака, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також тиснутиме на Китай та Індію - двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії - щоб вони наполягали на угоді, аби уникнути власних нових торговельних війн з Білим домом.

«Ці нові санкції з боку США є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину», - додав він.

