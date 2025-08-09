Практика судів
Данило Гетманцев: Попереду болісні, але необхідні компроміси — і не лише щодо кордонів та територій

14:45, 9 серпня 2025

14:45, 9 серпня 2025
Гетманцев заявив, що шлях до миру вимагатиме складних і болючих компромісів, які стосуватимуться не лише кордонів та територій, а й гарантій безпеки та відшкодування збитків.
Данило Гетманцев: Попереду болісні, але необхідні компроміси — і не лише щодо кордонів та територій
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував очікувану зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним.

«Зараз нас всіх більше за все цікавить питання миру. Якою може бути зустріч Президента США із очільником кремля, і чи принесе вона дипломатичний прорив у мирному врегулюванні? Мабуть це за раз питання номер №1, отже поділюся своїми думками», — зазначив Гетманцев.

За його словами:

США не відсторонюються від процесу. Америка залишається активним учасником переговорного процесу та ключовим союзником України.

Зустріч на Алясці — позитивний сигнал. Вона має прояснити позицію РФ щодо припинення вогню. У разі спроб «дипломатичних маневрів» замість реальних переговорів, США можуть запровадити жорсткі санкції проти Росії та її союзників.

Остаточні рішення — за Україною. Параметри мирної угоди та умови припинення вогню визначатиме виключно українська сторона у двосторонньому форматі.

Данило Гетманцев наголосив, що навіть після можливої домовленості про припинення вогню попереду — «багато важких дискусій і пошук складних, можливо болісних, але життєво необхідних компромісів».

«Що б не вирішили на Алясці, попереду велика робота і важкі дискусії. Пошук складних, можливо болісних, але життєво необхідних компромісів. І мова не тільки про кордони та території. Потрібно буде добиватись гарантій безпеки, визначити механізми реалізації цих гарантій. Чітко визначити, якими будуть наслідки, якщо і ці домовленості будуть порушені, якою буде реакція міжнародного співтовариства. Вести дискусію про розмір і порядок відшкодування збитків, спричинених агресією.

І ці питання можуть бути узгоджені тільки у двосторонньому форматі.

Дійсно, я сподіваюсь, що особливий стиль дипломатії Дональда Трампа все ж змусить російську сторону погодитись на реальне зупинення вогню, а не черговий «обмежений мораторій». Тоді прийде черга українських дипломатів. І я маю велику надію і мрію, що прокласти шлях до миру нам вдасться вже в цьому році», — підкреслив Гетманцев.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. 

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

Данило Гетманцев

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

