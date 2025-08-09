Даниил Гетманцев: Впереди болезненные, но необходимые компромиссы — и не только по поводу границ и территорий

Гетманцев заявил, что путь к миру потребует сложных и болезненных компромиссов, которые будут касаться не только границ и территорий, но и гарантий безопасности и возмещения ущерба.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с Путиным.

«Сейчас нас всех больше всего интересует вопрос мира. Какой может быть встреча Президента США с главой кремля и приведет ли она к дипломатическому прорыву в мирном урегулировании? Пожалуй, это сейчас вопрос номер один, поэтому поделюсь своими мыслями», — отметил Гетманцев.

По его словам:

США не отстраняются от процесса. Америка остается активным участником переговорного процесса и ключевым союзником Украины.

Встреча на Аляске — позитивный сигнал. Она должна прояснить позицию РФ относительно прекращения огня. В случае попыток «дипломатических маневров» вместо реальных переговоров США могут ввести жесткие санкции против России и ее союзников.

Окончательные решения — за Украиной. Параметры мирного соглашения и условия прекращения огня будет определять исключительно украинская сторона в двустороннем формате.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что даже после возможной договоренности о прекращении огня впереди — «много трудных дискуссий и поиск сложных, возможно болезненных, но жизненно необходимых компромиссов».

«Что бы ни решили на Аляске, впереди большая работа и трудные дискуссии. Поиск сложных, возможно болезненных, но жизненно необходимых компромиссов. И речь не только о границах и территориях. Необходимо будет добиваться гарантий безопасности, определить механизмы реализации этих гарантий. Четко определить, какими будут последствия, если и эти договоренности будут нарушены, какова будет реакция международного сообщества. Вести дискуссию о размере и порядке возмещения ущерба, причиненного агрессией.

И эти вопросы могут быть согласованы только в двустороннем формате.

Действительно, я надеюсь, что особый стиль дипломатии Дональда Трампа все же заставит российскую сторону согласиться на реальное прекращение огня, а не очередной «ограниченный мораторий». Тогда придет очередь украинских дипломатов. И я питаю большую надежду и мечту, что проложить путь к миру нам удастся уже в этом году», — подчеркнул Гетманцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

