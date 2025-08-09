Практика судов
  1. В Украине

Даниил Гетманцев: Впереди болезненные, но необходимые компромиссы — и не только по поводу границ и территорий

14:45, 9 августа 2025
Гетманцев заявил, что путь к миру потребует сложных и болезненных компромиссов, которые будут касаться не только границ и территорий, но и гарантий безопасности и возмещения ущерба.
Даниил Гетманцев: Впереди болезненные, но необходимые компромиссы — и не только по поводу границ и территорий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с Путиным.

«Сейчас нас всех больше всего интересует вопрос мира. Какой может быть встреча Президента США с главой кремля и приведет ли она к дипломатическому прорыву в мирном урегулировании? Пожалуй, это сейчас вопрос номер один, поэтому поделюсь своими мыслями», — отметил Гетманцев.

По его словам:

США не отстраняются от процесса. Америка остается активным участником переговорного процесса и ключевым союзником Украины.

Встреча на Аляске — позитивный сигнал. Она должна прояснить позицию РФ относительно прекращения огня. В случае попыток «дипломатических маневров» вместо реальных переговоров США могут ввести жесткие санкции против России и ее союзников.

Окончательные решения — за Украиной. Параметры мирного соглашения и условия прекращения огня будет определять исключительно украинская сторона в двустороннем формате.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что даже после возможной договоренности о прекращении огня впереди — «много трудных дискуссий и поиск сложных, возможно болезненных, но жизненно необходимых компромиссов».

«Что бы ни решили на Аляске, впереди большая работа и трудные дискуссии. Поиск сложных, возможно болезненных, но жизненно необходимых компромиссов. И речь не только о границах и территориях. Необходимо будет добиваться гарантий безопасности, определить механизмы реализации этих гарантий. Четко определить, какими будут последствия, если и эти договоренности будут нарушены, какова будет реакция международного сообщества. Вести дискуссию о размере и порядке возмещения ущерба, причиненного агрессией.

И эти вопросы могут быть согласованы только в двустороннем формате.

Действительно, я надеюсь, что особый стиль дипломатии Дональда Трампа все же заставит российскую сторону согласиться на реальное прекращение огня, а не очередной «ограниченный мораторий». Тогда придет очередь украинских дипломатов. И я питаю большую надежду и мечту, что проложить путь к миру нам удастся уже в этом году», — подчеркнул Гетманцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області