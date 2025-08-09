У Києві підлітки у формі поліції танцювали під російський реп: батьків притягули до відповідальності

У Києві двоє підлітків у поліцейській формі танцювали та співали під російський реп. На батьків складено адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків. Про це повідомили у поліції.
Порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі.
"На оприлюдненому відео дівчина та хлопець, одягнути у поліцейський однострій, розважалися, співаючи та танцюючи під російський реп", - повідомили у поліції.
Правоохоронці встановили неповнолітніх "блогерів". Ними виявились двоє 15-річних жителів столиці.
Вони пояснили, що відео зняли заради розваги під час святкування дня народження товариша.
Із ними провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адмінматеріали за ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей, що передбачає штраф.
