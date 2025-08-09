У Києві підлітки у формі поліції танцювали під російський реп: батьків притягули до відповідальності

Двоє 15-річних підлітків в поліцейській формі знімали відео під російську музику.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві двоє підлітків у поліцейській формі танцювали та співали під російський реп. На батьків складено адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків. Про це повідомили у поліції.

Порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі.

"На оприлюдненому відео дівчина та хлопець, одягнути у поліцейський однострій, розважалися, співаючи та танцюючи під російський реп", - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили неповнолітніх "блогерів". Ними виявились двоє 15-річних жителів столиці.

Вони пояснили, що відео зняли заради розваги під час святкування дня народження товариша.

Із ними провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адмінматеріали за ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей, що передбачає штраф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.