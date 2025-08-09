В Киеве подростки в форме полиции танцевали под российский рэп: родителей привлекли к ответственности

Два 15-летних подростка в полицейской форме снимали видео под российскую музыку.

В Киеве два подростка в полицейской форме танцевали и пели под российский рэп. На родителей составлен админпротокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сообщили в полиции.

Нарушения сотрудники полиции обнаружили при мониторинге сети .

"На обнародованном видео девушка и парень, одеты в полицейскую форму, развлекались, поя и танцуя под российский рэп", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили несовершеннолетних "блогеров". Ими оказались двое 15-летних жителей столицы.

Они объяснили, что видео сняли для развлечения во время празднования дня рождения товарища.

С ними провели профилактическую беседу, а на родителей составили админматериалы по ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, что предусматривает штраф.

