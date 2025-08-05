Учнів готуватимуть до національного спротиву з 14 років, а БЗВП у вишах буде скасована

Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат.

Фото: brada.gov.ua

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Учнів з 14 років будуть готувати до національного спротиву. Про це повідомив в.о. начальника відділу політики національного спротиву Міністерства оборони Ігор Хорт під час круглого столу в Укрінформі.

Підготовка буде включати маніпуляцію зі зброєю, тактичну та вогневу підготовку.

Так, замість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) держава впроваджує нову модель – основи національного спротиву, яка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку.

«Це більше не просто навчальна дисципліна, це цикл підготовки громадян до національного спротиву», – зазначив Хорт.

За новими підходами, цикл підготовки громадян до національного спротиву починається ще з 14 років, зокрема через участь у військово-патріотичних іграх таких, як «Сокіл», «Джура», а також вивчення оновленого предмета «Захист України», що вже впроваджується в школах і профтехосвіті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 червня прийняла в цілому постанову 13309 про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура». Гра спрямована зокрема на здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за додатковими спеціалізаціями, зокрема «Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-Прикордонник», «Джура-Гвардієць», «Джура-Поліцейський», необхідних для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України, захисту державного кордону, забезпечення безпеки та правопорядку в країні.

Крім того, за словами представника Міноборони, буде скасовано БЗВП у вишах, його замінять «Основи національного спротиву», але без присвоєння військової спеціальності.

«Це про мотивацію, про готовність захищати країну. Предмет «Основи національного спротиву» буде обов’язковим як для хлопців, так і для дівчат. Не хочеш проходити – відраховуйся з навчального закладу», – наголосив Хорт.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки 8 липня рекомендував парламенту прийняти за основу раніше анонсований заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву.

Зокрема, цим законопроектом змінюються підстави для відстрочки чоловіків до 25 років.

Військовозобов’язані до 25 років зможуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, лише якщо пройшли базову військову службу.

Законопроектом пропонується скасувати початкову загальновійськову підготовку та базову загальновійськову підготовку шляхом виключення статей 9, 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Натомість, запроваджується підготовка здобувачів освіти до нацспротиву.

При цьому, якщо наразі проходження базової загальновійськової підготовки у вищих закладах освіти для громадян передбачає низку правових наслідків, то автори законопроекту не пропонують встановити їх після проходження громадянами підготовки здобувачів освіти до національного спротиву у вищих закладах освіти.

Так, згідно з чинною наразі ч. 5 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до ст. 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Проте, у законопроекті не пропонується внести зміни до вказаної норми, а відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації пропонується надавати тільки тим військовозобов’язаним, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову військову службу.

Також відповідно до законопроекту, незважаючи на визначення підготовки здобувачів освіти до національного спротиву як виду підготовки громадян до військової служби, її проходження не звільнятиме чоловіків від подальшого направлення для проходження базової військової служби.

В експертному управлінні парламенту, зі свого боку, все ж рекомендували зараховувати підготовку здобувачів освіти до нацспротиву в закладах фахової передвищої і вищої освіти, як проходження базової військової служби.

Крім того, додатковою підставою для відрахування здобувачів із закладу освіти пропонується визначити неуспішне складання підсумкового контролю або відмова здобувача освіти від вивчення навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Автор: Наталя Мамченко

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