«Джура-Прикордонник» і «Джура-Поліцейський»: Верховна Рада ухвалила постанову про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура»

Гра «Джура» сприяє здобуттю молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за спеціалізаціями «Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-Прикордонник», «Джура-Гвардієць», «Джура-Поліцейський», необхідних для відстоювання територіальної цілісності, захисту державного кордону, забезпечення правопорядку.

Фото: osvita.loda.gov.ua

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Верховна Рада 19 червня прийняла в цілому постанову 13309 про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура».

Гра «Джура» проводиться з метою формування у дітей та молоді патріотичної та оборонної свідомості.

Гра спрямована зокрема на здобуття молоддю первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей, у тому числі за додатковими спеціалізаціями, зокрема «Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-Прикордонник», «Джура-Гвардієць», «Джура-Поліцейський», необхідних для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України, захисту державного кордону, забезпечення безпеки та правопорядку в країні. Загальне охоплення грою дітей та молоді становило 150 тисяч учасників.

З метою підготовки організаторів гри «Джура» інститутами громадянського суспільства проведено всеукраїнські вишколи та тренінги «Школи виховників джур».

«Школа виховників джур» – це комплекс заходів, спрямованих на підготовку активістів до безпосередньої практичної діяльності щодо створення та функціонування осередків (роїв/куренів) гри «Джура».

Але наразі існує серйозна проблема щодо фінансового забезпечення гри «Джура». У Законі «Про Державний бюджет України на 2025 рік» видатків на організацію та проведення III етапу гри «Джура» не передбачено. Також не у всіх місцевих бюджетах передбачено кошти на проведення початкового, І та ІІ етапів гри «Джура». Зазначені обставини можуть призвести до проведення гри «Джура» у 2025 році на неналежному рівні.

Отже, Верховна Рада постановила рекомендувати Кабміну при розробленні законопроектів про Держбюджет на 2026 рік та наступні роки передбачити необхідне фінансування організації і проведення гри «Джура».

Доручила МОН:

• посилити роль Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді як основної інституції із забезпечення організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти та як головної установи методичного і організаційного супроводу гри «Джура» із збереженням організаційної самостійності та збільшенням штатної чисельності структурного підрозділу зазначеного центру, що забезпечує методичний та організаційний супровід під час проведення гри «Джура»;

• забезпечити інтеграцію гри «Джура» в систему освіти, закріплення гри «Джура» як складової освітнього процесу;

• до 1 січня 2026 року підготувати та подати до Міністерства економіки пропозиції щодо внесення змін до Національного класифікатора України в частині внесення професії «Виховник» до Класифікатора професій ДК 003:2010;

• з урахуванням пропозицій Національної академії педагогічних наук України забезпечити підготовку кадрів, підвищення професійної кваліфікації педагогів і виховників шляхом розроблення освітніх програм, додаткових освітніх модулів, спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації педагогів усіх спеціальностей, запровадження вивчення Положення про гру «Джура» у закладах вищої освіти як окремого курсу з педагогічних спеціальностей, внесення посади виховника до переліку посад педагогічних працівників;

• забезпечити регулярне здійснення моніторингу проведення етапів гри «Джура» та діяльності куренів гри «Джура» з відповідним інформуванням представників громадських об’єднань;

• сприяти розвитку вишкільних таборувань з активним способом пересування, розширенню міжнародної співпраці, а також сприяти співпраці із закордонними партнерами у забезпеченні організації та проведенні спільних таборів для дітей та молоді;

• розглянути питання щодо можливості надання пільг під час вступу до спеціалізованих закладів освіти військового (військово-спортивного) спрямування найкращим учасникам гри «Джура» та найкращим учасниками інших заходів військово-патріотичного виховання.

Мінкульту, Міністерству цифрової трансформації, МОН доручено проведення активної інформаційної кампанії для популяризації гри «Джура» серед учасників освітнього процесу та громадськості, у тому числі засобами медіа, а також шляхом створення відповідних вебпорталів та веб-сайтів.

МОН, МВС, Міноборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Національній гвардії, держадміністраціям доручено забезпечити залучення ветеранів, військовослужбовців сил оборони та працівників сил безпеки до виховного процесу, передбаченого грою «Джура», до формування у молоді оборонної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей України та до участі в роботі таборової старшини.

Місцевим органам виконавчої влади доручено активізувати діяльність щодо організації та проведення заходів гри «Джура», зокрема таборувань, на рівні областей та районів з метою створення умов для максимального охоплення грою «Джура» дітей та молоді у всіх територіальних громадах відповідних областей та районів.

Рекомендовано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:

• передбачити включення до регіональних та місцевих цільових програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності завдань і заходів щодо розвитку гри «Джура»;

• забезпечити на території області, району, міста, районів у містах, селищ і сіл здійснення заходів з організації та проведення гри «Джура», зокрема таборувань, з метою створення умов для максимального охоплення грою «Джура» дітей та молоді, що проживають на відповідній території;

• сприяти розвитку вишкільних таборувань з активним способом пересування.

Автор: Наталя Мамченко

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