На прикордонному переході Убля – Малий Березний обмежать рух

На КПП тимчасово обмежать рух через техобслуговування.

Джерело фото: Getty Images

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З 19 по 25 червня на автомобільному пункті пропуску «Убля – Малий Березний» на словацько-українському кордоні буде тимчасово обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Міхаловецька митниця, попереджають в український митній службі.

Обмеження пов’язані з технічним обслуговуванням розподільчої системи. У зазначений період із 08:00 до 18:00 оформлення на КПП може бути частково обмежене або повністю призупинене.

Словацька сторона закликає водіїв, велосипедистів і пішоходів бути уважними під час перетину кордону та дотримуватися вказівок працівників фінансової адміністрації та поліції.

Як альтернативу, громадянам рекомендують використовувати найближчі пункти пропуску:

«Вишне Нємецьке – Ужгород» — автомобільний;

«Велке Слеменце – Малі Селменці» — для пішоходів і велосипедистів;

«Чірна над Тісою – Чоп» — залізничний, згідно з актуальним розкладом поїздів.

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