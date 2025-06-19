На пограничном переходе Убля – Малый Березный ограничат движение

С 19 по 25 июня на автомобильном пункте пропуска «Убля – Малый Березный» на словацко-украинской границе будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Михаловецкая таможня, предупреждают в украинской таможенной службе.
Ограничения связаны с техническим обслуживанием распределительной системы. В указанный период с 08:00 до 18:00 оформление на КПП может быть частично ограничено или полностью приостановлено.
Словацкая сторона призывает водителей, велосипедистов и пешеходов быть внимательными при пересечении границы и соблюдать указания сотрудников финансовой администрации и полиции.
В качестве альтернативы гражданам рекомендуют использовать ближайшие пункты пропуска:
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