Сжег иномарку, чтобы отомстить — в Бердичеве посадили злоумышленника и обязали выплатить более 630 тысяч ущерба

Мужчина признался, что поджег авто, чтобы отомстить владельцу за отказ удалить компрометирующее видео с его знакомой.

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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор, которым признал 31-летнего мужчину виновным в поджоге авто и назначил наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый также обязан уплатить владельцу транспортного средства более 630 тыс. грн материальной и 30 тыс. грн морального вреда. До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Выяснено, что житель Бердичева в феврале 2025 года ночью умышленно поджег автомобиль BMW Х5, который был припаркован во дворе многоэтажки в центре города. Имея целью уничтожить транспортное средство, он облил его заднюю правую часть горючим и поджег, воспользовавшись зажигалкой. В результате таких действий автомобиль уничтожен полностью и восстановлению не подлежит.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью, каялся и объяснил, что совершил преступление, чтобы отомстить владельцу автомобиля, потому что он не захотел удалить компрометирующую видеозапись с участием его знакомой. Также вина обвиняемого полностью доказана предоставленными суду доказательствами.

Учитывая, что приговором Бердичевского суда в апреле 2025 года обвиняемый уже приговорен к 5 годам лишения свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, по совокупности уголовных правонарушений суд назначил окончательное наказание – 5 лет и 2 месяца лишения свободы (№ 274/3451/25).

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