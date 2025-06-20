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Спалив іномарку, щоб помститися — у Бердичеві ув’язнили зловмисника та зобов’язали сплатити більше 630 тисяч гривень шкоди

10:20, 20 червня 2025
Чоловік зізнався, що підпалив авто, щоб помститися власнику за відмову видалити компрометуюче відео з його знайомою.
Спалив іномарку, щоб помститися — у Бердичеві ув’язнили зловмисника та зобов’язали сплатити більше 630 тисяч гривень шкоди
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок, яким визнав 31-річного чоловіка винним у підпаленні авто та призначив покарання у виді позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Обвинувачений також зобов’язаний сплатити власнику транспортного засобу понад 630 тис. грн матеріальної та 30 тис. грн моральної шкоди. До набрання вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

З’ясовано, що мешканець Бердичева у лютому 2025 року вночі умисно підпалив автомобіль «BMW Х5», який був припаркований у дворі багатоповерхівки у центрі міста. Маючи на меті знищити транспортний засіб, він облив його задню праву частину пальним та підпалив, скориставшись запальничкою. Внаслідок таких дій автомобіль знищено повністю та відновленню не підлягає.

Обвинувачений у судовому засідання свою вину визнав повністю, каявся та пояснив, що вчинив злочин, аби помститися власнику автомобіля, бо він не захотів видалити компрометуючий відеозапис за участі його знайомої. Також вина обвинуваченого повністю доведена наданими суду доказами.

Врахувавши, що вироком Бердичівського суду у квітні 2025 року обвинуваченого вже засуджено до 5 років позбавлення волі за злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотиків,  за сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив остаточне покарання – 5 років і 2 місяці позбавлення волі (№ 274/3451/25).

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