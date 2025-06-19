200 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Фісталю у справі про розкрадання в Інституті раку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для бізнесмена Германа Фісталя — заставу в розмірі 200 мільйонів гривень. Його підозрюють у причетності до масштабних розкрадань коштів, виділених Національному інституту раку. Як вказує громадська організація Transparency International Ukraine, про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Крім застави, на Фісталя поклали низку обов’язків:
Нагадаємо, НАБУ та САП викрили розкрадання 231 млн грн, які були виділені у 2021–2022 роках на закупівлю медичного обладнання для Інституту раку. За версією слідства, кошти привласнили шляхом забезпечення перемоги підконтрольних компаній у закупівлях за завищеними цінами — іноді на 50% вищими.
Крім Фісталя, як вказує організація Transparency International Ukraine, підозри у справі отримали:
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