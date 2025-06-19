200 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Фісталю у справі про розкрадання в Інституті раку

Його підозрюють у причетності до розкрадання понад 230 млн грн.

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для бізнесмена Германа Фісталя — заставу в розмірі 200 мільйонів гривень. Його підозрюють у причетності до масштабних розкрадань коштів, виділених Національному інституту раку. Як вказує громадська організація Transparency International Ukraine, про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Крім застави, на Фісталя поклали низку обов’язків:

з’являтися за першою вимогою;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

не залишати межі Київської області без дозволу;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили розкрадання 231 млн грн, які були виділені у 2021–2022 роках на закупівлю медичного обладнання для Інституту раку. За версією слідства, кошти привласнили шляхом забезпечення перемоги підконтрольних компаній у закупівлях за завищеними цінами — іноді на 50% вищими.

Крім Фісталя, як вказує організація Transparency International Ukraine, підозри у справі отримали:

депутат Дніпропетровської облради Андрій Шипко , який на той час виконував обов’язки керівника Інституту;

, який на той час виконував обов’язки керівника Інституту; двоє представників приватних компаній;

двоє працівників Національного інституту раку.

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