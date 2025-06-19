200 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Фисталю по делу о хищениях в Институте рака

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бизнесмена Германа Фисталя — залог в размере 200 миллионов гривен. Его подозревают в причастности к масштабным хищениям средств, выделенных Национальному институту рака. Как указывает общественная организация Transparency International Ukraine, об этом сообщил журналист Олег Новиков.
Кроме залога, на Фисталя возложили ряд обязанностей:
Напомним, НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн, которые были выделены в 2021–2022 годах на закупку медицинского оборудования для Института рака. По версии следствия, средства были присвоены путем обеспечения победы подконтрольных компаний в тендерах по завышенным — иногда на 50% — ценам.
Кроме Фисталя, как указывает организация Transparency International Ukraine, подозрения по делу получили:
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