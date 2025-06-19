200 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Фисталю по делу о хищениях в Институте рака

Его подозревают в причастности к хищению более 230 млн грн.

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бизнесмена Германа Фисталя — залог в размере 200 миллионов гривен. Его подозревают в причастности к масштабным хищениям средств, выделенных Национальному институту рака. Как указывает общественная организация Transparency International Ukraine, об этом сообщил журналист Олег Новиков.

Кроме залога, на Фисталя возложили ряд обязанностей:

являться по первому требованию;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не покидать пределы Киевской области без разрешения;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу;

сдать заграничные паспорта;

носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн, которые были выделены в 2021–2022 годах на закупку медицинского оборудования для Института рака. По версии следствия, средства были присвоены путем обеспечения победы подконтрольных компаний в тендерах по завышенным — иногда на 50% — ценам.

Кроме Фисталя, как указывает организация Transparency International Ukraine, подозрения по делу получили:

депутат Днепропетровского облсовета Андрей Шипко, который в тот период исполнял обязанности руководителя Института;

двое представителей частных компаний;

двое сотрудников Национального института рака.

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