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В Ровенской области мужчина застрелил собаку из пистолета — живодеру грозит до 8 лет лишения свободы

18:36, 19 июня 2025
Мужчина умышленно причинил смерть животному — снимал процесс на видео, а собака погибла мгновенно от выстрела в голову.
В Ровенской области мужчина застрелил собаку из пистолета — живодеру грозит до 8 лет лишения свободы
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Ровенской области правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который застрелил собаку из пистолета. Об этом сообщает полиция региона.

Жестокое убийство произошло в период с декабря 2018 по январь 2019 года, однако видео появилось в сети лишь 14 апреля 2024 года. В тот же день полицейские зарегистрировали уголовное производство и начали расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

«Во время мониторинга социальных сетей на одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили видео, на котором видно, как неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа её на поводке. По словам пользователей соцсетей, преступление произошло на территории ЧП «Поліське Сарни», — сообщили в полиции.

На следующий день оперативники установили личность злоумышленника — это 42-летний житель Ровенского района, который уже находится в следственном изоляторе Киева по обвинению в совершении других тяжких преступлений: похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе досудебного следствия были проведены ряд экспертиз, в частности судебно-ветеринарная и искусствоведческая, которые подтвердили обстоятельства совершённого. Установлено, что мужчина умышленно причинил смерть животному — снимал процесс на видео, а собака погибла мгновенно от выстрела в голову.

Следователь под процессуальным руководством прокуратуры сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Полицейские также установили, что место совершения преступления не связано с деятельностью ЧП «Поліське Сарни».

В отношении другого человека, фигурирующего на видео, продолжаются следственные действия. Также в рамках уголовного производства устанавливаются и другие факты жестокого обращения, к которым могут быть причастны фигуранты.

Согласно санкции статьи, 42-летнему подозреваемому, который не признаёт своей вины, грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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