Несовершеннолетнего из Хмельницкой области, повредившего могилу военного, могут отправить в тюрьму

17-летний молодой человек в состоянии опьянения повредил могилу воина.

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В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего хмельничанина, совершившего надругательство над могилой военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что в марте этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил металлический флагшток на могиле погибшего военнослужащего. Он снял сине-желтое знамя и металлический трезубец, который был частью флагштока.

Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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