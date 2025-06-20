Несовершеннолетнего из Хмельницкой области, повредившего могилу военного, могут отправить в тюрьму

В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего хмельничанина, совершившего надругательство над могилой военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает областная прокуратура.
Следствием установлено, что в марте этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил металлический флагшток на могиле погибшего военнослужащего. Он снял сине-желтое знамя и металлический трезубец, который был частью флагштока.
Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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