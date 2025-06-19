В Одесской области разоблачили парня, который выдавал себя за сотрудника банка и обманывал военных

На данный момент установлены четверо пострадавших военнослужащих, которым нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс. гривен.

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В Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 19-летнему парню по факту мошенничества и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных платежных систем.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый организовал мошенническую схему, направленную против действующих военнослужащих. Он звонил им, представляясь сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом «защиты счета от мошеннических атак» убеждал предоставить конфиденциальную информацию: реквизиты карт, одноразовые коды, пароли и данные для смены паролей.

Получив доступ к онлайн-банкингу, злоумышленник переводил средства на собственные счета.

«На данный момент установлены четверо пострадавших военнослужащих, которым нанесен ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен. Принимаются меры по установлению других лиц, которые могли пострадать от аналогичных действий», — сообщили в прокуратуре.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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