На Одещині викрили хлопця, який видавав себе за працівника банку та ошукував військових

Наразі встановлено чотирьох потерпілих військовослужбовців, яким завдано збитків на суму майже 100 тис гривень.

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На Одещині правоохоронці викрили та повідомили про підозру 19-річному хлопцю за фактом шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих платіжних систем.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний організував шахрайську схему, спрямовану проти діючих військовослужбовців. Він телефонував їм, видаючи себе за працівника служби безпеки банку, та під приводом «захисту рахунку від шахрайських атак» переконував надати конфіденційну інформацію: реквізити карток, одноразові коди, паролі та дані для зміни паролів.

Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, зловмисник здійснював перекази коштів на власні рахунки.

«Наразі встановлено чотирьох потерпілих військовослужбовців, яким завдано збитків на суму майже 100 тис гривень. Вживаються заходи для встановлення інших осіб, які могли постраждати від аналогічних дій», - заявили у прокуратурі.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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