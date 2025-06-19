Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13134 про внесення змін до Податкового кодексу щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів шляхом укладення договорів керованого доступу.

Він стосується не лише лікарських засобів.

Так, у новій редакції буде викладено пункт 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу.

Відповідно до змін самозайняті особи (ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або за контрактом, на весь період їх військової служби (починаючи з першого числа місяця, в якому було їх призвано на військову службу або в якому було укладено контракт, але не раніше 24.02.2022 та закінчуючи останнім днем місяця, в якому така самозайнята особа була демобілізована (звільнена з військової служби), звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО, єдиного податку, з військового збору у складі податкової звітності з ПДФО або єдиного податку відповідно до пункту 16-1.

Підставою для такого звільнення є відомості, отримані Державною податковою службою, з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) такої самозайнятої особи (нині самозайнята особа має подати до податкової заяву).

Міністерство оборони надає Державній податковій службі в електронному вигляді інформацію з Реєстру військовозобов’язаних.

Якщо самозайнята особа, яка призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, чи за контрактом, має найманих працівників і на строк своєї військової служби уповноважує іншу особу на виплату цим працівникам зарплати та/або інших доходів, то обов'язок з нарахування та утримання ПДФО та військового збору з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

ПДФО та військовий збір, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою (звільненою з військової служби) самозайнятою особою у тому числі особою за контрактом, протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби), без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені.

Податкова звітність про суми податку та військового збору, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою протягом 150 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби) у порядку, встановленому ПК, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені, передбачених ПК. Цей пункт застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 17 березня 2014 року N 303 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію».

На підставі відомостей про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації, (звільнення з військової служби), отримані Державною податковою службою, з Реєстру військовозобов’язаних, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку, передбачених пунктом 295.2 статті 295 ПК, та авансових внесків з військового збору, передбачених підпунктом 1.11 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, починаючи з місяця, в якому контролюючим органом були отримані відомості про мобілізацію такої фізичної особи – підприємця, укладений контракт, закінчуючи місяцем, в якому таку особу було демобілізовано (закінчено проходження військової служби).

За період мобілізації або дії контракту нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку та військового збору, суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору в порядку та у строки, визначені ПК, підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди з урахуванням строку позовної давності, включно до першого числа наступного місяця, в якому контролюючим органом були отримані відомості про мобілізацію такого ФОП, укладений з такою особою контракт.

Фізичним особам-підприємцям, які мали або не мали найманих працівників, призваних на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» або за контрактом, яким була анульовано реєстрацію платником єдиного податку за рішенням контролюючого органу на підставі підпункту 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПК під час проходження їх військової служби, контролюючий орган відновлює таку реєстрацію з дати такого анулювання.

Самозайнята особа, яка у зв'язку з призивом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, проходженням служби за контрактом, не дотрималася визначених цим Кодексом термінів виконання податкових обов'язків, які виникли до дати мобілізації, укладення контракту та/або під час проходження військової служби звільняються від відповідальності, передбаченої ПК за невиконання податкових обов'язків, за умови виконання таких обов'язків протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби), закінчення лікування (реабілітації).

У випадку відсутності інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або її не отримання Державною податковою службою про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) самозайнятої особи (ФОП, особи, яка провадять незалежну професійну діяльність), така особа має право подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, копію контракту.

Процедура звільнення від сплати податків, зборів, не нарахування податків, зборів, списання штрафних (фінансових) санкцій, пені, відновлення платником єдиного податку, порядку подання звітності, сплати та звільнення від відповідальності застосовуються до самозайнятих осіб, які подали заяву та відповідні документи до контролюючого органу у відповідності до цього пункту.

Також прийнятим законом внесені зміни до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (п. 9-2).

Так, під час особливого періоду, визначеного Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», платники єдиного внеску, визначені пунктами 4,5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або за контрактом на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених частиною другою статті 6 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є відомості, отримані Державною податковою службою, з Реєстру військовозобов’язаних, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) таких платників єдиного внеску.

Якщо платник єдиного внеску, зазначений у пунктах 4, 5 або 5-1 ч. 1 статті 4 цього Закону, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його зобов'язання, визначені підпунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статті 6 цього Закону, здійснює така уповноважена особа.

Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується таким демобілізованим (звільненим з військової служби) платником єдиного внеску протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби) без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

Звітність про нарахований єдиний внесок протягом строку військової служби платника єдиного внеску, зазначеного у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, уповноваженою особою на суми виплат найманим працівникам та іншим особам подається демобілізованим (звільненим з військової служби) платником єдиного внеску протягом 150 календарних днів з першого дня його демобілізації (звільнення з військової служби), встановлені цим Законом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені передбачених цим Законом. Цей пункт застосовується з першого дня мобілізації, оголошеної Указом Президента від 17 березня 2014 року №303 «Про часткову мобілізацію», затвердженим Законом «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», та протягом усього особливого періоду.

Під час особливого періоду, визначеного Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для платників єдиного внеску, визначених у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу або за контрактом, на весь строк їхньої військової служби, зупиняється застосування норм статті 25 цього Закону.

Підставою для такого зупинення є відомості про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби), отримані ДПС з Реєстру військовозобов’язаних.

За період мобілізації або дії контракту нараховані контролюючим органом суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі сум єдиного внеску в порядку та у строки, визначені цим Законом, підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди, включно до першого числа наступного місяця, в якому контролюючим органом були отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску, зазначеного у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, укладений з такою особою контракт.

Платник єдиного внеску, зазначений у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, який у зв'язку з призивом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, проходженням служби за контрактом, не дотримався визначених цим Законом термінів виконання своїх обов'язків як платника єдиного внеску, які виникли до дати мобілізації, укладення контракту та/або під час проходження військової служби звільняються від відповідальності, передбаченої цим Законом за несплату єдиного внеску та неподання звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), за умови виконання таких обов'язків щодо подання звітності протягом 150 календарних днів та/або щодо сплати єдиного внеску протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби), закінчення лікування (реабілітації).

У випадку відсутності інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або її не отримання ДПС про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) платника єдиного внеску, зазначеного у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, такий платник має право подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, копію контракту.

Процедура звільнення від сплати єдиного внеску, списання штрафних (фінансових) санкцій, пені, порядку подання звітності, сплати та звільнення від відповідальності застосовується до таких платників єдиного внеску, які подали заяву та відповідні документи до контролюючого органу, у відповідності до цього пункту.

Також у новій редакції викладено пункт 9-18.

Під час дії особливого періоду, визначеного Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, на весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених частиною другою статті 6 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є відомості, отримані ДПС, з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) таких платників єдиного внеску.

Якщо платник єдиного внеску, зазначений у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його зобов'язання, визначені пунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2- 6, 10 і 12 частини другої статті 6 цього Закону, здійснює така уповноважена особа.

Єдиний внесок, нарахований уповноваженою особою з таких виплат протягом строку військової служби платника єдиного внеску, сплачується таким демобілізованим (звільненим з військової служби) платником єдиного внеску протягом 180 календарних днів з дня, наступного за днем його демобілізації (звільнення з військової служби), без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені.

Звітність про нарахований уповноваженою особою протягом строку військової служби платника єдиного внеску єдиний внесок на суми виплат найманим працівникам платника єдиного внеску подається платником єдиного внеску, демобілізованим (звільненим з військової служби), протягом 150 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби), встановлені цим Законом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, пені, передбачених цим Законом.

Під час дії особливого періоду, визначеного Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», до платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, призваних на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, протягом строку такої військової служби заходи впливу та стягнення, передбачені статтею 25 цього Закону, не застосовуються.

Підставою для незастосування зазначених заходів впливу та стягнень є відомості про дату мобілізації (демобілізації, звільнення з військової служби), отримані ДПС, з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За період мобілізації або дії контракту нараховані контролюючим органом суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі сум єдиного внеску в порядку та у строки, визначені цим Законом, підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди, включно до першого числа наступного місяця, в якому контролюючим органом були отримані відомості про мобілізацію такої фізичної особи – підприємця, укладений з такою особою контракт.

Платник єдиного внеску, зазначений у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, який у зв'язку з призивом на військову службу під час мобілізації, на особливий період, проходженням служби за контрактом, не дотрималася визначених цим Законом термінів виконання своїх обов'язків як платника єдиного внеску, які виникли до дати мобілізації, укладення контракту та/або під час проходження військової служби звільняються від відповідальності, передбаченої цим Законом за несплату єдиного внеску та неподання звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку), за умови виконання таких обов'язків щодо подання звітності протягом 150 календарних днів та/або щодо сплати єдиного внеску протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації (звільнення з військової служби), закінчення лікування (реабілітації).

У випадку відсутності інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або її не отримання ДПС про дату мобілізації, укладення контракту, демобілізації (звільнення з військової служби) платника єдиного внеску, зазначеного у пунктах 4, 5 або 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, такий платник має право подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Процедура звільнення від сплати єдиного внеску, списання штрафних (фінансових) санкцій, пені, порядку подання звітності, сплати та звільнення від відповідальності застосовується до таких платників єдиного внеску, які подали заяву та відповідні документи до контролюючого органу, у відповідності до цього пункту.

Автор: Наталя Мамченко

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