Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13134 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам путем заключения договоров управляемого доступа.

Он касается не только лекарственных средств.

Так, в новой редакции будет изложен пункт 25 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса.

В соответствии с изменениями самозанятые лица (ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или по контракту, на весь период их военной службы (начиная с первого числа месяца, в котором они были призваны на военную службу или в котором был заключен контракт, но не ранее 24.02.2022 и заканчивая последним днем месяца, в котором такое самозанятое лицо было демобилизовано (уволено с военной службы)), освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по НДФЛ, единому налогу, военному сбору в составе налоговой отчетности по НДФЛ или единому налогу в соответствии с пунктом 16-1.

Основанием для такого освобождения являются сведения, полученные Государственной налоговой службой, из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) такого самозанятого лица (в настоящее время самозанятое лицо должно подать в налоговую заявление).

Министерство обороны предоставляет Государственной налоговой службе в электронном виде информацию из Реестра военнообязанных.

Если самозанятое лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации или по контракту, имеет наемных работников и на срок своей военной службы уполномочивает другое лицо на выплату этим работникам зарплаты и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию НДФЛ и военного сбора с таких выплат на срок военной службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

НДФЛ и военный сбор, который был начислен и удержан уполномоченным лицом с таких выплат физическим лицам, уплачивается в бюджет демобилизованным (уволенным с военной службы) самозанятым лицом, в том числе лицом по контракту, в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), без начисления штрафных и финансовых санкций, пени.

Налоговая отчетность о суммах налога и военного сбора, начисленного и удержанного в течение срока военной службы самозанятого лица уполномоченным лицом с наемных работников и других физических лиц, подается демобилизованным самозанятым лицом в течение 150 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы) в порядке, установленном НК, без начисления штрафных и финансовых санкций, пени, предусмотренных НК. Этот пункт применяется с первого дня мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 17 марта 2014 года N 303 «О частичной мобилизации», утвержденным Законом «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».

На основании сведений о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы), полученных Государственной налоговой службой, из Реестра военнообязанных, контролирующий орган не проводит начисление авансовых взносов по единому налогу, предусмотренных пунктом 295.2 статьи 295 НК, и авансовых взносов по военному сбору, предусмотренных подпунктом 1.11 пункта 161 подраздела 10 раздела ХХ НК, начиная с месяца, в котором контролирующим органом были получены сведения о мобилизации такого физического лица – предпринимателя, заключенный контракт, заканчивая месяцем, в котором такое лицо было демобилизовано (закончено прохождение военной службы).

За период мобилизации или действия контракта начисленные контролирующим органом суммы авансовых взносов по единому налогу и военному сбору, суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов по единому налогу, налогу на доходы физических лиц, военному сбору в порядке и в сроки, определенные НК, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды с учетом срока исковой давности, включительно до первого числа следующего месяца, в котором контролирующим органом были получены сведения о мобилизации такого ФЛП, заключенный с таким лицом контракт.

Физическим лицам-предпринимателям, которые имели или не имели наемных работников, призванных на военную службу во время мобилизации или привлеченных к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время особого периода, определенного Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» или по контракту, которым была аннулирована регистрация плательщиком единого налога по решению контролирующего органа на основании подпункта 8 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 НК во время прохождения их военной службы, контролирующий орган восстанавливает такую регистрацию с даты такого аннулирования.

Самозанятое лицо, которое в связи с призывом на военную службу во время мобилизации, на особый период, прохождением службы по контракту, не соблюдало определенных этим Кодексом сроков выполнения налоговых обязанностей, которые возникли до даты мобилизации, заключения контракта и/или во время прохождения военной службы, освобождается от ответственности, предусмотренной НК за невыполнение налоговых обязанностей, при условии выполнения таких обязанностей в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), окончания лечения (реабилитации).

В случае отсутствия информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или ее неполучения Государственной налоговой службой о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) самозанятого лица (ФЛП, лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность), такое лицо имеет право подать заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, копию контракта.

Процедура освобождения от уплаты налогов, сборов, неначисления налогов, сборов, списания штрафных (финансовых) санкций, пени, восстановления плательщиком единого налога, порядка подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяются к самозанятым лицам, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган в соответствии с этим пунктом.

Также принятым законом внесены изменения в раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (п. 9-2).

Так, во время особого периода, определенного Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», плательщики единого взноса, определенные пунктами 4, 5 и 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, или по контракту на весь срок их военной службы освобождаются от выполнения своих обязанностей, определенных частью второй статьи 6 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», если они не являются работодателями.

Основанием для такого освобождения являются сведения, полученные Государственной налоговой службой, из Реестра военнообязанных, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) таких плательщиков единого взноса.

Если плательщик единого взноса, указанный в пунктах 4, 5 или 5-1 ч. 1 статьи 4 этого Закона, имеет наемных работников и на срок своей военной службы по призыву во время мобилизации уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, его обязательства, определенные подпунктами 1 (кроме уплаты единого взноса), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 части второй статьи 6 этого Закона, осуществляет такое уполномоченное лицо.

Единый взнос, начисленный уполномоченным лицом с таких выплат, уплачивается таким демобилизованным (уволенным с военной службы) плательщиком единого взноса в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы) без начисления штрафных и финансовых санкций.

Отчетность о начисленном едином взносе в течение срока военной службы плательщика единого взноса, указанного в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, уполномоченным лицом на суммы выплат наемным работникам и другим лицам подается демобилизованным (уволенным с военной службы) плательщиком единого взноса в течение 150 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), установленные этим Законом, без начисления штрафных и финансовых санкций, пени, предусмотренных этим Законом. Этот пункт применяется с первого дня мобилизации, объявленной Указом Президента от 17 марта 2014 года №303 «О частичной мобилизации», утвержденным Законом «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации», и в течение всего особого периода.

Во время особого периода, определенного Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» для плательщиков единого взноса, определенных в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, призванных на военную службу во время мобилизации или привлеченных к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени или по контракту, на весь срок их военной службы, приостанавливается применение норм статьи 25 этого Закона.

Основанием для такого приостановления являются сведения о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы), полученные ГНС из Реестра военнообязанных.

За период мобилизации или действия контракта начисленные контролирующим органом суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме сумм единого взноса в порядке и в сроки, определенные этим Законом, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды, включительно до первого числа следующего месяца, в котором контролирующим органом были получены сведения о мобилизации такого физического лица – предпринимателя, заключенный с таким лицом контракт.

Плательщик единого взноса, указанный в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, который в связи с призывом на военную службу во время мобилизации, на особый период, прохождением службы по контракту, не соблюдал определенных этим Законом сроков выполнения своих обязанностей как плательщика единого взноса, которые возникли до даты мобилизации, заключения контракта и/или во время прохождения военной службы, освобождается от ответственности, предусмотренной этим Законом за неуплату единого взноса и неподачу отчетности о начислении единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу), при условии выполнения таких обязанностей по подаче отчетности в течение 150 календарных дней и/или по уплате единого взноса в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), окончания лечения (реабилитации).

В случае отсутствия информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или ее неполучения ГНС о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) плательщика единого взноса, указанного в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, такой плательщик имеет право подать заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Процедура освобождения от уплаты единого взноса, списания штрафных (финансовых) санкций, пени, порядка подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяется к таким плательщикам единого взноса, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган, в соответствии с этим пунктом.

Также в новой редакции изложен пункт 9-18.

Во время действия особого периода, определенного Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», плательщики единого взноса, указанные в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, на весь срок их военной службы освобождаются от выполнения своих обязанностей, определенных частью второй статьи 6 этого Закона, если они не являются работодателями.

Основанием для такого освобождения являются сведения, полученные ГНС, из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) таких плательщиков единого взноса.

Если плательщик единого взноса, указанный в пунктах 4, 5 или 5-1 части 1 статьи 4 этого Закона, имеет наемных работников и на срок своей военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, его обязательства, определенные пунктами 1 (кроме уплаты единого взноса), 2-6, 10 и 12 части второй статьи 6 этого Закона, осуществляет такое уполномоченное лицо.

Единый взнос, начисленный уполномоченным лицом с таких выплат в течение срока военной службы плательщика единого взноса, уплачивается таким демобилизованным (уволенным с военной службы) плательщиком единого взноса в течение 180 календарных дней со дня, следующего за днем его демобилизации (увольнения с военной службы), без начисления штрафных и финансовых санкций, пени.

Отчетность о начисленном уполномоченным лицом в течение срока военной службы плательщика единого взноса едином взносе на суммы выплат наемным работникам плательщика единого взноса подается плательщиком единого взноса, демобилизованным (уволенным с военной службы), в течение 150 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), установленные этим Законом, без начисления штрафных и финансовых санкций, пени, предусмотренных этим Законом.

Во время действия особого периода, определенного Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», к плательщикам единого взноса, указанным в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, призванным на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, в течение срока такой военной службы меры воздействия и взыскания, предусмотренные статьей 25 этого Закона, не применяются.

Основанием для неприменения указанных мер воздействия и взысканий являются сведения о дате мобилизации (демобилизации, увольнения с военной службы), полученные ГНС, из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

За период мобилизации или действия контракта начисленные контролирующим органом суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме сумм единого взноса в порядке и в сроки, определенные этим Законом, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды, включительно до первого числа следующего месяца, в котором контролирующим органом были получены сведения о мобилизации такого физического лица – предпринимателя, заключенный с таким лицом контракт.

Плательщик единого взноса, указанный в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, который в связи с призывом на военную службу во время мобилизации, на особый период, прохождением службы по контракту, не соблюдал определенных этим Законом сроков выполнения своих обязанностей как плательщика единого взноса, которые возникли до даты мобилизации, заключения контракта и/или во время прохождения военной службы, освобождается от ответственности, предусмотренной этим Законом за неуплату единого взноса и неподачу отчетности о начислении единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единому налогу), при условии выполнения таких обязанностей по подаче отчетности в течение 150 календарных дней и/или по уплате единого взноса в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации (увольнения с военной службы), окончания лечения (реабилитации).

В случае отсутствия информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или ее неполучения ГНС о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации (увольнения с военной службы) плательщика единого взноса, указанного в пунктах 4, 5 или 5-1 части первой статьи 4 этого Закона, такой плательщик имеет право подать заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

Процедура освобождения от уплаты единого взноса, списания штрафных (финансовых) санкций, пени, порядка подачи отчетности, уплаты и освобождения от ответственности применяется к таким плательщикам единого взноса, которые подали заявление и соответствующие документы в контролирующий орган, в соответствии с этим пунктом.

Автор: Наталя Мамченко

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