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На Закарпатье мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату» — что решил суд

17:24, 19 июня 2025
Военнообязанный еще в мае 2023 получил повестку, однако два года избегал призыва.
На Закарпатье мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату» — что решил суд
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На Закарпатье военнообязанного судили за уклонение от мобилизации. Мужчина еще в мае 2023 года получил повестку, однако в течение двух лет уклонялся от призыва. Приговор по делу №297/3757/23 вынес Береговский районный суд Закарпатской области.

В материалах дела указано, что житель Закарпатья в мае 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Он получил повестку, но не явился для отправки в воинскую часть, чем тем самым уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату». В содеянном раскаялся и пообещал в будущем так не поступать.

То, что мужчина полностью признал вину, раскаялся, ранее не был судим и активно способствовал раскрытию преступления, суд, согласно ст. 66 УК Украины, учел как смягчающие обстоятельства.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины суд освободил жителя Закарпатья от отбывания назначенного наказания при условии, что он в течение двух лет не совершит нового преступления. Также на него были возложены обязанности согласно пп. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины, а именно: периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Приговор еще может быть обжалован в Закарпатском апелляционном суде.

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