На Закарпатті чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК, бо «переплутав дату» — що вирішив суд

Військовозобов’язаний ще у травні 2023 року отримав повістку, проте два роки уникав призову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті військовозобов’язаного судили за ухилення від мобілізації. Чоловік ще у травні 2023 року отримав повістку, проте два роки уникав призову. Вирок у справі №297/3757/23 виніс Берегівський районний суд Закарпатської області.

У матеріалах справи вказується, житель Закарпаття у травні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для проходження військової служби. Він отримав повістку, однак не прибув для відправки до військової частини, чим у такий спосіб ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що не прийшов до ТЦК, бо «переплутав дату». У вчиненому розкаявся, обіцяв у майбутньому подібного не вчиняти.

Те, що чоловік винним себе визнав повністю, у вчиненому розкаявся, є раніше не судимим, активно прияв розкриттю злочину, суд відповідно до ст. 66 КК України, врахував, як обставини, що пом’якшують його покарання.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України суд звільнив жителя Закарпаття від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину, поклавши на нього обов`язки відповідно доп. 1, 2 ч. 1ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи.

Вирок ще може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.