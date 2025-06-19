У Києві затримали ділка, який за $2000 обіцяв «вирішити питання» щодо зняття чоловіка з розшуку

За гроші фігурант обіцяв дружині призовника через свої зв’язки зняти відомості стосовно чоловіка з електронної бази даних «Оберіг».

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві затримали 30-річного чоловіка, який запропонував за 2000 доларів США «допомогти» родині призовника зняти його з облікових баз та уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Зробити це він міг нібито через свої зв’язки із посадовими особами, які мають доступ до електронної бази даних «Оберіг», - заявили у поліції

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність ділка та затримали його одразу після передачі другої частини обумовленої суми. Затриманому повідомлено про підозру — йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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