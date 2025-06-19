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У Києві покарали водія BMW, який проїхався по смузі громадського транспорту — відео

22:18, 19 червня 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія BMW, який проїхався по смузі громадського транспорту — відео
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У Соломʼянському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який проїхався по смузі громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали й зупинили керманича.

«Ми провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП», - заявили у поліції.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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Національна поліція Київ

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