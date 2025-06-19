Рада ухвалила закон щодо впорядкування надання відпустки для підготовки та участі у спортивних змаганнях

У четвер, 19 червня, Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання відпустки для підготовки та участі у спортивних змаганнях».
Законопроект 11178 підтримали 255 народних депутатів України.
Закон передбачає зміни до:
Відтепер тривалість відпустки, порядок, умови її надання та оплати для підготовки та участі у спортивних змаганнях:
Мета змін — забезпечити, щоб спортсмени, включені до складу національної збірної команди, які у тому числі представляють Україну на міжнародному рівні, та спортивні судді могли брати участь у змаганнях незалежно від згоди роботодавця.
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