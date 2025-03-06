Комітет підтримав зміни до закону про відпустки у спорті

Раді рекомендують у другому читанні прийняти закон про відпустки для спортсменів та спортивних суддів.

Фото: rada.gov.ua

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Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт №11178, який впорядковує надання відпусток спортсменам та спортивним суддям. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Документ передбачає:

визначення Кабінетом Міністрів України тривалості, порядку, умов та оплати відпусток для спортсменів що входять до складу національної збірної та спортивних суддів;

врегулювання відпусток для інших працівників через трудові та/або колективні договори;

внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки».

Також зміни стосуються законодавства про працю та відпустки. Із 12 поданих пропозицій до законопроєкту 5 були враховані, 4 – частково, 3 – відхилені.

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