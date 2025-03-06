Комітет підтримав зміни до закону про відпустки у спорті

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт №11178, який впорядковує надання відпусток спортсменам та спортивним суддям. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Документ передбачає:
Також зміни стосуються законодавства про працю та відпустки. Із 12 поданих пропозицій до законопроєкту 5 були враховані, 4 – частково, 3 – відхилені.
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