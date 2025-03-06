Комитет поддержал изменения в закон об отпусках в спорте

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять во втором чтении законопроект №11178, который упорядочивает предоставление отпусков спортсменам и спортивным судьям. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Документ предусматривает:
Также изменения касаются законодательства о труде и отпусках. Из 12 поданных предложений к законопроекту 5 были учтены, 4 - частично, 3 - отклонены.
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