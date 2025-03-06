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Комитет поддержал изменения в закон об отпусках в спорте

21:48, 6 марта 2025
Раде рекомендуют во втором чтении принять закон об отпусках для спортсменов и спортивных судей.
Комитет поддержал изменения в закон об отпусках в спорте
Фото: rada.gov.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять во втором чтении законопроект №11178, который упорядочивает предоставление отпусков спортсменам и спортивным судьям. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает:

  • определение Кабинетом Министров Украины продолжительности, порядка, условий и оплаты отпусков для спортсменов, входящих в состав национальной сборной и спортивных судей;
  • урегулирование отпусков для других работников через трудовые и/или коллективные договоры;
  • внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках».

Также изменения касаются законодательства о труде и отпусках. Из 12 поданных предложений к законопроекту 5 были учтены, 4 - частично, 3 - отклонены.

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