Комитет поддержал изменения в закон об отпусках в спорте

Раде рекомендуют во втором чтении принять закон об отпусках для спортсменов и спортивных судей.

Фото: rada.gov.ua

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Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рекомендовал принять во втором чтении законопроект №11178, который упорядочивает предоставление отпусков спортсменам и спортивным судьям. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает:

определение Кабинетом Министров Украины продолжительности, порядка, условий и оплаты отпусков для спортсменов, входящих в состав национальной сборной и спортивных судей;

урегулирование отпусков для других работников через трудовые и/или коллективные договоры;

внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках».

Также изменения касаются законодательства о труде и отпусках. Из 12 поданных предложений к законопроекту 5 были учтены, 4 - частично, 3 - отклонены.

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