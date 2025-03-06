Перемирие на месяц: стал известен один из вариантов мирного плана Франции, Британии и Украины

Одним из вариантов мирного плана может быть частичное одномесячное перемирие, которое будет касаться атак с воздуха и моря, а также тех, что направлены на энергетическую инфраструктуру.

Фото: Reuters

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагают установить перемирие в Украине на один месяц.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что Франция и Великобритания стремятся совместно с Украиной завершить «за несколько дней» мирный план, который затем представят США.

Париж и Лондон заявили, что Вашингтон потребуются для будущих гарантий.

«Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не за недели», — сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Другой европейский дипломат заявил, что идея заключается в том, чтобы «расставить все точки над i», включая более здоровый диалог между Вашингтоном и Киевом, одновременно подчеркивая послание США о том, что Россия является агрессором.

Одним из вариантов плана является частичное одномесячное перемирие, которое будет касаться атак с воздуха и моря, а также ударов по энергетической инфраструктуре. Однако оно не предусматривает прекращения наземных боевых действий.

Кроме того, один европейский дипломат сказал, что военное руководство намерено завершить хотя бы военные аспекты в течение следующей недели.

«Мы предложили перемирие. Это то, что изучается в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Франция и Европа пытаются восстановить связь между Соединенными Штатами и Украиной», — заявила представительница правительства Франции Софи Примас.

Напомним, что премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению по Украине. Также он добавил, что Великобритания и Франция разработают план прекращения боевых действий в Украине.

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