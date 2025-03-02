Прем’єр Британії Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо мирного плану для України

Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану», — прем’єр Британії Кір Стармер.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України. Про це повідомляє SkyNews.

"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану", - наголосив Стармер.

Він додав, що Британія, Франція та інші країни погодилися працювати з Україною "над планом припинення бойових дій". За його словами, цей план потім обговорюватиметься зі Сполученими Штатами, "і цей план реалізовуватиметься спільно".

Також Стармер повідомив, що мирна угода має включати Росію, але вона не може диктувати умови.

Нагадаємо, Стармер повідомив результати саміту у Лондоні 2 березня.

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