ЄС не визнаватиме домовленостей на зразок Мінських, — Кір Стармер підбив підсумки саміту у Лондоні

Буде створена «коаліція охочих», щоб захистити Україну і гарантувати мир в країні, — повідомив Кір Стармер.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 2 березня щодо України заявив, що Європа планує створити «коаліцію доброї волі», щоб захистити Україну і гарантувати мир в країні.

«Ми й надалі розвиватимемо коаліцію, щоб захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не всі країни зможуть зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидітимемо склавши руки. Навпаки, охочі активізують планування вже зараз із реальною терміновістю. Великобританія разом з іншими країнами готова підтримати цю ідею за допомогою наземної техніки та літаків у повітрі», - заявив Стармер.

Також він зазначив, що Україна має бути за столом переговорів щодо завершення війни

Крім цього, Стармер оголосив, що лідери держав узгодили на саміті у Лондоні наступне:

- продовження надавання військової допомогу Україні, доки триває війна, а також посилення економічний тиск на Росію;

- будь-який тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України. Україна повинна бути за столом будь-яких мирних переговорів;

- у разі укладення мирної угоди європейські лідери будуть прагнути стримати будь-яке майбутнє вторгнення Росії в Україну;

- ЄС не визнаватиме домовленостей на зразок Мінських;

- Британія надасть Україні ще £1,6 млрд в кредит для закупівлі 5 тис. ракет ППО;

- Британія та Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні;

- ми відрядимо контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди;

- мирна угода має включати Росію, але вона не може диктувати умови.

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