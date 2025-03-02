Україна отримає $2 млрд на 5 тисяч ракет ППО, — Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що Україна отримає близько $2 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту 2 березня заявив, що Україна отримає 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на придбання понад 5 тисяч ракет протиповітряної оборони.

«Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого», — наголосив британський прем’єр, цитує Guardian.

Стармер також нагадав, що напередодні Велика Британія підписала про надання Україні позики в розмірі 2,26 млрд фунтів (3,2 млн доларів), що фінансуватиметься із заморожених російських активів.

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