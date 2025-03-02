Украина получит $2 млрд на 5 тысяч ракет ПВО, — Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Украина получит около $2 млрд на приобретение более 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита 2 марта заявил, что Украина получит 1,6 млрд фунтов стерлингов на приобретение более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны.

"Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры сейчас и укрепления Украины в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого", - подчеркнул британский премьер, цитирует Guardian.

Стармер также напомнил, что накануне Великобритания подписала о предоставлении Украине ссуды в размере 2,26 млрд фунтов (3,2 млн долларов), что будет финансироваться из замороженных российских активов.

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