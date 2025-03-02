Биткоин будет основой стратегического резерва США, — Трамп

Дональд Трамп анонсировал создание стратегического резерва криптовалют США.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США.

"Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал создание стратегического резерва криптовалют США, в который войдут токены XRP, SOL и ADA. Цель - сделать Штаты мировым центром криптовалют.

По его словам, он поручил президентской рабочей группе по цифровым активам ускорить создание национального криптовалютного резерва.

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