Біткоїн буде основою стратегічного резерву США, — Трамп

Дональд Трамп анонсував створення стратегічного резерву криптовалюту США.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що біткоїн та Ethereum, як і інші цінні криптовалюти, будуть основою стратегічного резерву криптовалют США.

"Звичайно, біткоїн та Ethereum, як і інші цінні криптовалюти, лежатимуть в основі резерву. Я також люблю біткоїн та Ethereum", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував створення стратегічного резерву криптовалют США, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA. Мета – зробити Штати світовим центром криптовалют.

За його словами, він доручив президентській робочій групі з цифрових активів прискорити створення національного криптовалютного резерву.

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