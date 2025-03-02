Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву США

Після повідомлення Трампа про створення стратегічного резерву криптовалют вартість біткоїну помітно зросла.

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Президент США Дональд Трамп анонсував створення стратегічного резерву криптовалют США, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA. Мета – зробити Штати світовим центром криптовалют. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, це дозволить зміцнити позиції США у криптоіндустрії. До переліку резервних активів, окрім традиційного біткоїну (BTC), увійдуть XRP, Solana (SOL) та Cardano (ADA).

Заява викликала миттєве зростання крипторинка: біткоїн подолав позначку 88 000 доларів, а SOL подорожчав на 16 відсотків, досягнувши 164 доларів.

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