Держсекретар США Рубіо звинуватив Володимира Зеленського у «зриві зусиль» щодо мирних переговорів

Адміністрація США відновить контакти з Україною, коли та буде готова до миру, — Марко Рубіо.

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Державний секретар США Марко Рубіо 2 березня заявив, що президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з українськими офіційними особами, "коли вони будуть готові до миру". Про це Рубіо сказав в ефірі програми This Week.

Він додав, що не спілкувався ані з Володимиром Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після того, як українська делегація покинула Вашингтон.

За словами Рубіо, США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Трамп — "єдина людина, яка має шанс це зробити, а Зеленський зірвав ці зусилля".

"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", — каже Рубіо.

Рубіо зазначив, що спочатку потрібно "взаємодіяти з Росією", щоб побачити, "чи це взагалі можливо", а вже потім казати про безпекові гарантії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом у Білому домі пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир'я з Росією.

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