США не дадуть Україні грошей, доки Володимир Зеленський не прийде до Вашингтона з миром, — міністр торгівлі Говард Лютнік

У США заявили, що чекають, що Зеленський прийде до Вашингтона з миром.

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Вашингтон не надасть Україні фінансову допомогу доти, доки Володимир Зеленський не приїде з миром. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютнік.

«Зеленському було необхідно почути безпосередньо від Сполучених Штатів, які його фінансують: «Ми не дамо тобі грошей, поки ти не прийдеш до нас з миром», — пояснив він у коментарі Fox News.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після розмови з главою США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир'я з Росією.

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