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У МВС повідомили, скільки зброї зареєстрували українці

19:02, 2 березня 2025
З моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї українці задекларували майже 4,7 тисячі одиниць зброї.
У МВС повідомили, скільки зброї зареєстрували українці
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Від початку процесу декларування вогнепальної зброї станом на 1 березня у Національній поліції були зареєстровані майже 4,7 тисячі одиниць та понад 1,3 мільйона боєприпасів до неї. Про це повідомляє МВС

Зокрема зареєстровані 2133 одиниць автоматичної зброї, 420 нарізних карабінів і гвинтівок, 1812 гладкоствольних рушниць, 36 рушниць комбінованих та 267 пістолетів і револьверів.

Загалом налічується 216 місць проведення декларування (груп з декларування) вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Як нагадали в МВС, 25 листопада набрав чинності Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

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МВС зброя

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