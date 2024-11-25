Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Систематичне порушення цивільною особою громадського порядку, учинення домашнього насильства, наявність в базі даних інформації про розшук є перепонами у прийнятті заяви про добровільну здачу вогнепальної зброї. У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу (підрозділу) поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Це передбачено наказом МВС №768, яким затверджено Порядок декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї

Наказ було прийнято 18 листопада, і він набув сили 25 листопада, разом з введенням в дію Закону від 20 серпня 2024 року 3899-IX «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 25 листопада також набув чинності наказ МВС №770 від 18 листопада, яким затверджено Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав. Зокрема, за цим наказом цивільним особам забороняється носити зброю в місцях, де не здійснюються заходи з відсічі та стримування збройної агресії, у тому числі при відвідуванні (перебуванні) санаторіїв, будинків відпочинку, театрів, клубів та інших громадських місць, а також виймати вогнепальну зброю із спеціального спорядження без потреби.

Який порядок декларування зброї

Отже, Порядок декларування вогнепальної зброї і боєприпасів визначає механізм декларування громадянами, іноземцями, особами без громадянства (цивільні особи), отриманої, знайденої ними під час дії воєнного стану вогнепальної зброї з нарізним стволом калібру до 12,7 мм, гладкоствольної зброї калібру до 23 мм і боєприпасів до неї в територіальних органах Нацполіції та їх підрозділах, якщо така особа виявила бажання залишити знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси до неї на період дії воєнного стану.

Він передбачає, що цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси, зобов'язана негайно повідомити про такий факт за телефонним номером екстреної служби 102 або єдиним телефонним номером 112 та впродовж 24 годин передати їх до поліції в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцезнаходження для подальшого вилучення.

Вогнепальна зброя в незарядженому стані і боєприпаси перевозяться для здачі або декларування приховано від інших осіб. Розбирання вогнепальної зброї і боєприпасів та/або демонстрування її іншим особам, крім посадової особи органу (підрозділу) поліції, забороняється.

Декларування зброї і боєприпасів здійснюється на підставі письмової заяви цивільної особи, особисто поданої до поліції за місцем її задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування), з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу та наявних у неї зброї і боєприпасів.

У заяві зазначаються обставини отримання, знаходження зброї і боєприпасів, місце їх зберігання та обґрунтування необхідності подальшого володіння та користування ними, якщо така особа виявила бажання залишити знайдені зброю і боєприпаси на період воєнного стану.

До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу (для осіб, яким видано паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, - копії паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

2) витяг з реєстру територіальних громад про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

3) одна фотокартка розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

4) копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

5) копія документа (посвідчення), що підтверджує проходження цивільною особою військової служби, служби у правоохоронних органах, роботу в органах державної влади, які мають право на зберігання та носіння вогнепальної зброї, або іншого документа (посвідчення), що підтверджує досвід користування вогнепальною зброєю чи належність до сил безпеки і сил оборони або участь у бойових діях (за наявності).

Цивільна особа під час подання заяви передає посадовій особі поліції отримані, знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси для проведення їх ідентифікації, фіксації за допомогою засобів, що мають функції фото- або відеозапису.

Відомості, що містяться в заяві, реєструються в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (система «ІПНП») відповідно до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС №100, як подія про добровільну здачу вогнепальної зброї і боєприпасів з метою декларування.

Заява розглядається впродовж доби з дня її подачі до органу (підрозділу) поліції.

Орган (підрозділ) поліції перевіряє цивільну особу за інформаційними ресурсами системи «ІПНП» з метою встановлення наявності/відсутності обставин, що перешкоджають декларуванню вогнепальної зброї і боєприпасів, зокрема даних про:

1) систематичне (два рази чи більше) порушення цивільною особою громадського (публічного) порядку (притягнення два рази чи більше протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП);

2) систематичне (два рази чи більше) порушення цивільною особою вимог Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС від 21 серпня 1998 року 622, щодо зберігання, перевезення, використання раніше придбаної зброї, пристроїв (притягнення два рази чи більше протягом року до адміністративної відповідальності за статтями 174, 190, 191, 193, 194, 195 КУпАП);

3) учинення цивільною особою домашнього насильства (притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 1732 КУпАП), винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника або отримання інформації про видачу судом обмежувального припису кривднику;

4) повідомлення цивільній особі про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених розділами I - IV, VI (лише щодо тих, які належать до особливо тяжких злочинів), IX, XII, XV, XVIII - XX Особливої частини КК, або інформації про складення щодо цивільної особи повідомлення про підозру в учиненні цих злочинів, що не вручене через невстановлення її місцезнаходження;

5) інформацію про розшук цивільної особи в базі даних «Розшук» системи «ІПНП» проводиться негайно після прийняття заяви від цієї особи.

У разі виявлення вищеозначених обставин декларування вогнепальної зброї і боєприпасів не проводиться, а вогнепальна зброя і боєприпаси вилучаються органом (підрозділом) поліції у визначеному порядку.

У разі звернення із заявою цивільної особи, яка не досягла 21-річного віку, вогнепальна зброя і боєприпаси в цієї особи вилучаються, крім осіб, які є на день звернення військовослужбовцями або працюють (проходять службу) у складі сил безпеки та сил оборони.

Вогнепальна зброя, що надана цивільною особою для декларування, підлягає перевірці за інформаційними ресурсами системи ІПНП щодо її перебування в розшуку як викраденої, утраченої або зареєстрованої.

За наявності в системі ІПНП відомостей про втрату, викрадення або реєстрацію вогнепальної зброї за іншим власником її декларування не проводиться, а вогнепальна зброя і боєприпаси вилучаються органами (підрозділами) поліції.

У разі якщо стосовно вогнепальної зброї в системі ІПНП наявні відомості про те, що вона є засобом або знаряддям учиненого кримінального правопорушення або вогнепальною зброєю із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням, вогнепальна зброя і боєприпаси вилучаються у встановленому законодавством порядку.

Не підлягає декларуванню та вилучається органами (підрозділами) поліції:

нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї; гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб; вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям учиненого кримінального правопорушення;

вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням;

вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, закріплені за військовослужбовцями ЗСУ, інших утворених військових формувань, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, УДО, особами начальницького складу НАБУ, БЕБ, особами рядового і начальницького складу ДКВС, ДБР, поліцейськими, співробітниками Служби судової охорони, працівниками інших правоохоронних органів та відомчої воєнізованої охорони;

боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

За результатами розгляду заяви, у разі відсутності підстав для відмови в декларуванні, цивільній особі видається талон-повідомлення, що є частиною книги талонів-повідомлень про декларування вогнепальної зброї і боєприпасів на кожну одиницю окремо за формою (талон-повідомлення).

Талон-повідомлення підписується особою, яка прийняла вогнепальну зброю і боєприпаси.

Примірник талона-повідомлення зберігається разом із заявою про декларування вогнепальної зброї і боєприпасів.

Цивільній особі, яка задекларувала вогнепальну зброю і боєприпаси, під підпис у зобов'язанні, роз'яснюються вимоги щодо дотримання правил носіння, зберігання, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів, порядку застосування вогнепальної зброї, що визначені:

Правилами носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав, затвердженими наказом МВС від 18 листопада 2024 року 770;

Порядком застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 15 квітня 2022 року 448.

Вогнепальна зброя і боєприпаси вважаються задекларованими з дня видачі талона-повідомлення.

Заяви разом з документами, складеними за результатами ідентифікації, фіксації вогнепальної зброї і боєприпасів за допомогою засобів, що мають функції фото- або відеозапису, упродовж десяти днів з дня реєстрації заяви передаються для подальшого їх зберігання до органу (підрозділу) поліції за місцем задекларованого зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, а копії матеріалів про декларування вогнепальної зброї та боєприпасів залишаються в органі (підрозділі) поліції, що здійснив декларування.

Відомості про дату і місце декларування вогнепальної зброї та боєприпасів, дані про цивільну особу, вогнепальну зброю (найменування зброї, її серійний номер, серійні номери основних частин, калібр, марка, модель, за наявності - інші комплектуючі елементи, установлені на зброї) і боєприпаси (кількість, калібр, марка за наявності) орган (підрозділ) поліції, що здійснив декларування, вносить до системи "ІПНП".

У разі встановлення в заяві або матеріалах, зібраних щодо декларування вогнепальної зброї і боєприпасів, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник відповідного органу (підрозділу) поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Інформація про кримінальне правопорушення, внесена до ЄРДР, передається до чергової частини органу (підрозділу) поліції для внесення з використанням системи ІПНП змін до єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Відомості про декларування цивільною особою вогнепальної зброї і боєприпасів органом (підрозділом) поліції надсилаються до відповідних підрозділів кримінальної поліції, кримінального аналізу, стратегічних розслідувань поліції для забезпечення проведення інформаційно-аналітичної роботи та передаються шляхом електронної інформаційної взаємодії із системи ІПНП до відповідних функціональних підсистем єдиної інформаційної системи МВС.

Орган (підрозділ) поліції, якому надіслано на зберігання документи, упродовж десяти днів з дня їх надходження до органу (підрозділу) поліції надсилає до МВС лист про перевірку задекларованої вогнепальної зброї за даними єдиного державного номерного обліку вогнепальної зброї. При виявленні вогнепальної зброї, яка обліковується за іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, установами, орган (підрозділ) поліції долучає цю інформацію до документів з питань її декларування.

Національна поліція перевіряє дотримання цивільною особою вимог цього Порядку, а також спеціальних правил та порядку зберігання і використання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси підлягають вилученню органами (підрозділами) поліції в разі надходження інформації про:

1) недієздатність цивільної особи або дієздатність якої обмежена за рішенням суду, що набрало законної сили;

2) систематичне (два рази чи більше) порушення цивільною особою громадського (публічного) порядку (притягнення два рази чи більше протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173 КУпАП);

3) систематичне порушення цивільною особою вимог щодо зберігання, перевезення, використання раніше придбаної зброї, пристроїв, визначених Інструкцією (притягнення два рази чи більше протягом року до адміністративної відповідальності за статтями 174, 190, 191, 193, 194, 195 КУпАП);

4) учинення цивільною особою домашнього насильства (притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 1732 КУпАП), винесення термінового заборонного припису стосовно кривдника або отримання інформації про видачу судом обмежувального припису кривднику;

5) наявність інформації щодо повідомлення цивільній особі про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених розділами I - IV, VI (лише щодо тих, які належать до особливо тяжких злочинів), IX, XII, XV, XVIII - XX Особливої частини КК України, чи інформації про складення стосовно такої цивільної особи повідомлення про підозру, що не вручене через невстановлення її місцезнаходження за аналогічними злочинами або кримінальними правопорушеннями;

6) наявність у цивільної особи судимості за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділами I - IV, VI (лише щодо тих, які належать до особливо тяжких злочинів), IX, XII, XV, XVIII - XX Особливої частини КК України, яка не погашена або не знята в установленому порядку;

7) учинення цивільною особою кримінальних правопорушень із застосуванням вогнепальної зброї і боєприпасів;

8) установлення фактів застосування цивільною особою задекларованої вогнепальної зброї і боєприпасів при вчиненні кримінальних правопорушень;

9) установлення фізичної або юридичної особи, яка є власником (балансоутримувачем) знайденої та задекларованої вогнепальної зброї;

10) порушення цивільною особою Правил носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації або інших держав, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 листопада 2024 року N 770;

11) в інших випадках, передбачених законодавством.

Для вилучення орган (підрозділ) поліції складає вмотивований висновок, що затверджується керівником органу (підрозділу) поліції. З дати затвердження цього висновку знайдені вогнепальна зброя і боєприпаси втрачають статус задекларованих цивільною особою.

У разі втрати задекларованих вогнепальної зброї і боєприпасів цивільна особа негайно повідомляє про такий факт за телефонним номером екстреної служби 102 або єдиним телефонним номером 112 та подає заяву до органу (підрозділу) поліції, який вносить інформацію про втрату вогнепальної зброї і боєприпасів до системи "ІПНП".

Задекларовані відповідно до цього Порядку вогнепальна зброя і боєприпаси здаються цивільною особою до органу (підрозділу) поліції для проведення перевірки протягом 90 днів з дня припинення чи скасування дії воєнного стану, про що їй видається квитанція про прийняті вогнепальну зброю і боєприпаси, яка є невід'ємною частиною книги квитанцій, на прийняті вогнепальну зброю і боєприпаси. Квитанція підписується особою, що прийняла вогнепальну зброю і боєприпаси.

Знайдені цивільною особою вогнепальна зброя і боєприпаси до неї за заявою може бути добровільно здана нею до органу (підрозділу) поліції без проведення її декларування відповідно до цього Порядку. Після приймання в цивільної особи вогнепальної зброї і боєприпасів їй видається квитанція. Книга з квитанціями зберігається відповідно до вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності в органі (підрозділі) поліції.

Відомості про здачу цивільною особою вогнепальної зброї і боєприпасів або їх вилучення підлягають унесенню впродовж трьох діб органом (підрозділом) поліції до системи ІПНП з моменту такої здачі або вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів.

Автор: Наталя Мамченко

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