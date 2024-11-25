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Українські шпажистки здобули «срібло» на Кубку світу у Ванкувері

21:30, 25 листопада 2024
Українська жіноча команда шпажисток стала віцечемпіонкою Кубка світу у Канаді.
Українські шпажистки здобули «срібло» на Кубку світу у Ванкувері
Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team
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Українська жіноча команда шпажисток стала срібним призером Кубка світу з фехтування, який відбувся у Ванкувері з 21 по 24 листопада. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Команду представляли Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко. Українки розпочали виступи з 1/8 фіналу, де здолали збірну Канади з мінімальним рахунком 33:32. У чвертьфіналі команда продемонструвала стійкість і перемогла італійок, які були першим номером посіву, із рахунком 34:33.

У півфіналі наші шпажистки впевнено здолали віцечемпіонок Олімпійських ігор-2024 — збірну Франції (38:30), вийшовши до фіналу.

У вирішальному поєдинку за «золото» українки поступилися сильній команді з Республіки Корея (34:45), здобувши срібні нагороди.

«Попри це українські шпажистки другий рік поспіль на подіумі етапу Кубка світу у Ванкувері! Минулоріч вони стали бронзовими призерками, а цьогоріч ‒ срібними!» — зазначили в НОК.

Для Олени Кривицької ця медаль стала 12-ю на рівні Кубка світу, для Джоан Фейбі Бежури — 6-ю, для Інни Бровко — 4-ю. Анна Максименко, яка дебютувала у складі дорослої команди, здобула свою першу нагороду такого рівня.

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