Українські шпажистки здобули «срібло» на Кубку світу у Ванкувері

Українська жіноча команда шпажисток стала віцечемпіонкою Кубка світу у Канаді.

Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA