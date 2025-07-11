Білий дім опублікував зображення Дональда Трампа в образі Супермена, фото

Білий дім показав президента США в червоно-синьому костюмі супергероя.

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Офіційна сторінка Білого дому в соцмережі X опублікувала зображення президента США Дональда Трампа в образі супергероя, стилізованого під Супермена.

До зображення додано підпис: «Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп».

На постері, оформленому у стилі кінопромо, Трамп зображений у червоно-синьому костюмі з літерою «S» на грудях, яка асоціюється з персонажем DC Comics. У верхній частині постера зазначено: «A Trump Presidency».

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