Трамп заявив, що НАТО повністю оплатить постачання американської зброї Україні

За словами Трампа, США передадуть озброєння альянсу, а НАТО самостійно розподілятиме його та покриватиме всі витрати.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО щодо постачання американського озброєння в Україну через альянс. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC, цитує CNN.

Згідно із його заявою, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння: «Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх».

CNN зазначило, що звернулося до НАТО за коментарем з цього приводу.

Також Трамп повідомив, що в понеділок, 14 липня, зробить «важливу заяву» щодо Росії, однак не надав додаткових подробиць.

«Я розчарований Росією... у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії», — зазначив він.

Додамо, що Дональд Трамп вперше з моменту повернення до Білого дому планує передати Україні зброю в межах президентських повноважень, якими користувався його попередник Джо Байден.

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